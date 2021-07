Un questionario di gradimento. Verrà distribuito a cittadini e turisti che parteciperanno a Brodetto & sapori, la manifestazione dedicata al piatto tipico vastese: il brodetto, la succulenta zuppa di pesce fatta con le migliori qualità ittiche del Medio Adriatico.

Nata nel 2007 col nome di Settimana del brodetto, la manifestazione si è trasformata in Mese del brodetto e poi in Brodetto & contorni. Quest'anno cambia nuovamente denominazione: Brodetto & sapori. Inizierà il 14 giugno per finire il 14 luglio.

L'edizione 2013 è stata presentata stamani nella sala del Gonfalone del municipio dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, e dagli assessori al Turismo e al Commercio, Vincenzo Sputore e Lina Marchesani.

L'appuntamento culinario continua a vivere "nonostante le ristrettezze economiche", dice il primo cittadino. "Lavoriamo ancora in dodicesimi perché non c'è ancora il bilancio di previsione", spiega Sputore, che annuncia la novità finalizzata ad ascoltare critiche e consigli della gente: "Verrà distribuito un questionario di gradimento sulla manifestazione, sul servizio, sui prodotti utilizzati nella preparazione delle pietanze". Progetti per il futuro: "Un concorso con la partecipazione dei locali rinomati".

La denominazione cambia perché quest'anno si punta sull'olio extravergine d'oliva, ingrediente tipico della cucina mediterranea e fondamentale per sprigionare i sapori del brodetto alla vastese. "Abbiamo - sottolinea Lapenna - un olio che è tra i migliori della regione: il Colline vastesi e un prodotto a denominazione d'origine protetta (dop). Continueremo per l'intero anno a promuovere il nostro olio, un'eccellenza nel panorama regionale e nazionale. Inoltre, è nostro obiettivo dare attenzione alla ristorazione emergente nella nostra realtà locale (ci sono tanti nuovi ristoranti che si cimentano nella preparazione del brodetto), nell'ambito di una manifestazione in cui si venderanno centinaia di quintali di pesce. Abbiamo ottenuto un contributo dalla Camera di commercio. Ci farebbe piacere anche qualche contributo della Regione Abruzzo".

Sul pieghevole della manifestazione viene spiegato cos'è il Menu brodetto: "I ristoranti, le osterie e i locali di Vasto aderenti al circuito in occasione della manifestazione proporranno a prezzo fisso di 25 euro antipasto, brodetto, calice di vino vastese, coperto".

Scarica la locandina con i locali aderenti (clicca qui)