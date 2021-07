L'Amministrazione Comunale ha sporto denuncia per danneggiamento del patrimonio pubblico relativamente agli incresciosi fatti che hanno riguardato il centro storico lunedì sera.



L'Arena delle Grazie ha subito danni ai bagni pubblici, al locale autoclave e ha subito il furto e l'uso sconsiderato degli estintori posizionati al suo interno.



Un fatto grave su cui stanno accertando le forze dell'ordine e che non lascia indifferente l'Amministrazione Comunale che, a causa del vandalismo (ultimo danneggiamento il pontile di Vasto Marina per mano di ignoti), è costretta a investire somme ingenti di denaro pubblico soffiando risorse importanti che potrebbero essere utilizzate in modo utile alla collettività.



Il Sindaco, in contatto con il Commissariato di pubblica sicurezza, segue personalmente l'accaduto e costituirà l'Amministrazione comunale chiedendo il risarcimento di tutti i danni arrecati al patrimonio comunale.



Nella giornata di ieri (mercoledì) ha ringraziato personalmente il Commissario Dott. Cesare Ciammaichella per l'intervento immediato che ha impedito altri danni al patrimonio pubblico e alle persone.



Il Sindaco torna ad invitare la cittadinanza ad una collaborazione con le Forze dell'ordine e con l'Amministrazione tesa ad impedire il ripetersi di tali gravi fatti che offendono la nostra città.

Ufficio stampa Comune di Vasto