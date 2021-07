Presente a San Salvo un nuovo sportello Federconsumatori Molise a tutela del consumatore, infatti per i tesserati è possibile usufruire dei servizi dell’associazione recandosi il Lunedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 in Via delle Rose 8.

Controversie per diritti negati che per tantissimi cittadini trovano sempre più, nella rete di sportelli della Federconsumatori, l’aiuto e l’assistenza qualificata per far valere le proprie ragioni, che in molti casi riguardano per lo stesso motivo non solo il singolo ma migliaia o milioni di cittadini.

I servizi di informazione, consulenza ed assistenza sono espletati da esperti qualificati. Il consumatore che lo desideri può associarsi alla Federconsumatori Molise ed usufruire del relativo servizio di sportello versando una quota fissa annua per realizzare, oltre le quotidiane battaglie sui temi più generali.

Un percorso di continua formazione ed aggiornamento omogeneo per gli operatori Federconsumatori finalizzata alla gestione delle tantissime controversie in stretta evoluzione con la legislazione e la giurisprudenza in materia. Una sfida che Ferderconsumatori Molise, con questo nuovo sportello, sito in San Salvo Via Delle Rose 8, vuole non solo raccogliere ma realizzare con tenacia e costanza.