Un altro botto a Vasto Marina. Nelle stesse ore in cui un ordigno rudimentale, fatto con una piccola bombola di gas da campeggio, è stato fatto esplodere davanti all'ingresso secondario di un ristorante.

Quella tra martedì e mercoledì non è stata una nottata tranquilla nella località balneare. Testimoni raccontano di aver "sentito rumori forti, un boato e dei vetri rotti, in via Ragusa, il tratto della statale 16 che costeggia i palazzi costruiti sull'area della ex fornace, dove in mattinata una vetrata sfondata è stata sostituita".