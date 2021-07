Anche quest’anno il WWF, l’Associazione Amici di Punta Aderci e la Coop. Cogecstre organizzano la richiestissima Visita al Faro di Punta Penna prevista per Sabato 22 Giugno alle ore 8.30.

Il faro di Punta Penna è, al tempo stesso, un monumento simbolo della nostra città e il punto di vista privilegiato della Riserva di Punta Aderci.

La visita è gratuita per tutti i soci WWF e Amici di Punta Aderci: è richiesto invece un piccolo contributo, di rimborso spese, per i non soci.

Cogliamo l’occasione per ringraziare della disponibilità il Comando Zona Fari di Venezia e la Reggenza di Vasto, Sigg.ri Biagio Santoro e Andrea Guida.

Informiamo inoltre, che il 30 giugno è in programma una Camminatura, il consueto e collaudato appuntamento di Trekking nella Riserva con degustazione prodotti tipici al tramonto.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ad uno dei numeri di seguito:

320 4709022

345 3378575