Sequestro della merce e multa salata per un venditore ambulante abusivo di frutta. Nell'ambito dei controlli al commercio abusivo gli uomini della Compagnia di Vasto della Guardia di Finanza hanno accertato che un commerciante di origine pugliese, che vendeva frutta a Vasto Marina era privo di idonea licenza commerciale e del misuratore fiscale, "in totale vioazione delle norme commerciali e tributarie e quindi in concorrenza slealte con gli operatori del settore che lavorano nela legalità".

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato la merce presente sul suo mezzo, oltre 300 kg di frutto che, in quanto deperibile, è stata devoluta ad un ente di beneficenza di Vasto