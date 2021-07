Si trova nel Commissariato di Vasto in attesa di riaffidarlo al proprietario il pony che stanotte ha rischiato di provocare un incidente stradale in località San Lorenzo, alla periferia occidentale della città. Sul posto, su segnalazione degli automobilisti, è arrivata una pattuglia della polizia. I vigili del fuoco hanno spostato l'animale dalla carreggiata. Il proprietario sarà multato.

"La scorsa notte, verso le ore 3, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato sono intervenuti in zona San Lorenzo a seguito di alcune chiamate sul 113 che segnalavano la presenza di un pony in strada che intralciava la circolazione", si legge in una nota del Commissariato.

"L’animale se ne andava liberamente per le strade della contrada, creando pericolo per gli automobilisti in transito.

Nonostante fosse palesemente spaventato il pony rimaneva sulla carreggiata del manto stradale. Non poteva essere abbandonato in quelle condizioni. Gli agenti si sono subito attivati per spostare il pony in un luogo più adatto, anche con l’ausilio dei vigili del fuoco.

Non sapendo dove custodire l’animale, anche in relazione all’orario notturno, lo trasferivano all’interno dei giardini del Commissariato. Successivamente è stato rintracciato il proprietario dell’animale che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per omessa custodia e mal governo di animali.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il precedente proprietario del pony l’aveva venduto senza aver prima provveduto alla registrazione anagrafica dell’animale. L'iscrizione consiste nella registrazione anagrafica completa (sesso, razza, data di nascita, eccetera) dell'animale da parte del legittimo proprietario, che ne diventa intestatario e responsabile a tutti gli effetti.

Lo scopo della registrazione anagrafica è quello di combattere il fenomeno dell'abbandono degli animali. La mancata registrazione da parte del nuovo proprietario comporterà pesanti sanzioni pecuniarie a suo carico. Nel frattempo il pony si è mostrato molto tranquillo all’interno dei recinti dell’ufficio di polizia, dove è rimasto sdraiato all’ombra prima di essere riconsegnato al proprietario".