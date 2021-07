Si è conclusa l'avventura della squadra dell'Apav, associazione amatoriale pallavolisti vastese iscritta al Campionato CSI. Dopo la conquista del campionato provinciale la squadra vastese ha disputato le finali regionali e quindi interregionali in Umbria, affrontando le rispettive squadre vincenti delle regioni Umbria e Marche. A vincere il torneo è stata la compagine marchigiana.

"Una esperienza unica -spiega il presidente Guido Giangiacomo - per una associazione nata solo due anni fa ed alla sua seconda esperienza in un campionato dopo quella dell'anno scorso, che ha visto interpretare dagli atleti vastesi i principi del CSI di amicizia, sport e divertimento, coinvolgendo in campo nelle fasi finali a Città di Castello tutti i 12 giocatori che hanno partecipato alla trasferta.

Un ringraziamento dal direttivo dell'Apav va doverosamente agli sponsors che hanno contribuito a sostenere la squadra nel campionato e cioè l'impresa Vasto Pesca srl e il negozio Luci Nuove".