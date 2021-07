Il Real Tigre riparte dagli under:

Il Real Tigre, fresco vincitore del campionato di Pima Categoria, in attesa di ufficializzare i nuovi nomi per la prima squadra, è alla ricerca di ragazzi nati nel '94, '95, '96 e '97 per allestire la formazione Juniores, impegnata nel torneo giovanile provinciale, che sarà allenata da due ex giocatori della squadra tigrata: Fernando Sottolana e Simone Di Domenico.

La compagine della presidentessa Simonetta Baiocco, nata nel 2009 e in quattro anni passata dalla Terza Categoria alla Promozione, punta da sempre sui valori dello sport e vuole coinvolgere ragazzi che siano interessati a giocare esclusivamente per passione, alcuni dei quali potrebbero fare comodo anche alla prima squadra.

Proprio per questo motivo l'allenatore, Antonio Liberatore, è molto chiaro nello specificare i requisiti richiesti dalla società: "Non ci interessano fenomeni vari e perditempo, ma solo persone innamorate del calcio come noi, che vogliano divertirsi in campo e fuori, oltre ad essere parte di un gruppo che è una famiglia".

Tutti gli interessati possono proporsi presso lo stabilimento balneare Baiocco Beach a Vasto Marina.