Sono stati denunciati dai Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Vasto 8 senegalesi che vendevano merce contraffatta in occasione della Fiera per la festa della Madonna dei Miracoli a Casalbordino. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequetrato 343 prodotti palesemente contraffatti: 167 capi d'abbigliamento, 106 paia di occhiali e 70 articoli in pelle. Durante la festa i finanzieri hanno effettuato numerosi controlli colti alla repressione del commercio abusivo, del commercio di marchi contraffatti e dell'immigrazione clandestina.

Per 3 degli 8 senegalesi fermati, dopo il controllo presso il Commissariato, è risultata la mancanza del permesso di soggiorno. L'Autorità giudiziaria ha quindi emesso il decreto di espulsione dall'Italia.