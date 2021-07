La Vastese calcio ha vinto la finale del torneo Coppa Italia over 40, giunto al decimo anno. Di seguito i risultati delle semifinali e delle finali.



Lido Acapulco - Vastese 1902 4-5 (D'Ainzara 2, Cupaioli, Iammarino, Lemme 2, Ventrella 2, Del Borrello)



Ottica Romagnoli - La Casetta 5-1 (Claudino 2, Pietrocola 2, Baiocco L., Baiocco M.)

Finale



Ottica Romagnoli - Vastese 1902 2-4 (Claudino 2, Lemme, Ventrella, Carosella, Del Borrello)



Tante le occasioni per la formazione dell'Ottica Romagnoli che non sono bastate a vincere. In evidenza Claudino, il nuovo acquisto dell'Ottica Romagnoli, che in due partite ha siglato due doppiette.