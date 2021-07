Sono partiti da San Salvo per raggiungere Francavilla. Attraverseranno, dove è possibile, le aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario. Andrea e Marco lanciano così Cammina per il Parco, una marcia per tenere alta l'attenzione sul Parco della Costa teatina, su cui a fine mese il Ministero dovrà prendere una decisione. Tanti gli incontri lungo il percorso. Stamattina, a Vasto Marina, hanno incontrato Maria Rita D'Orsogna, poi nel tratto fino a Punta Aderci sono stati insieme a Lino Salvatorelli, dell'Arci, e da altri rappresentanti delle associazioni vastesi.

Li abbiamo seguiti per un pezzo, per farci raccontare il perchè di Cammina per il Parco e soprattutto cosa si aspettano al termine di questa avventura.