Per iniziativa dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo si ripresenta anche quest’anno l’opportunità per le famiglie di poter far frequentare ai loro bambini, in un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il servizio della Colonia marina per il periodo che va dal 1 al 26 luglio 2013. La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 27 giugno.

Sono state previste tre diverse opzioni e con possibilità di scelta dell’orario tra ridotto (dalle ore 8 alle 13) e tempo pieno (dalle 8 alle 16.30). Il primo turno comprende il periodo compreso dal 1° al 12 luglio, il secondo turno dal 15 al 26 luglio e il turno intero dal 1° al 26 luglio.

Amministrazione comunale di San Salvo si è attivata, in particolare, per consentire alle famiglie di poter utilizzare per i loro figli la colonia marina anche nel pomeriggio, come supporto per le loro attività lavorative.

Per informazioni e per accedere alle domande di presentazione ci si può rivolgere all’Ufficio Urp, al Segretariato sociale e all’Ufficio per le politiche sociali oppure utilizzando il sito www.comune.sansalvo.ch.it. La quota di partecipazione dovrà essere versata presso lo sportello economato del Comune di San Salvo.