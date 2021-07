La festa della Madonna dei Miracoli a Casalbordino è certamente una delle più sentite e partecipate del territorio. Ieri sera migliaia di persone hanno partecipato al secondo dei tre giorni di festa in onore della Madonna che apparve al contadino Alessandro Muzio nel 1576. Da quell'episodio nacquero la chiesa e la devozione mariana del territorio. Il messaggio, secondo la storia, Muzio ricevette dalla Madonna che gli apparve, fu quello di onorare la giornata della domenica. E lo stesso messaggio era scritto su uno striscione portato da alcuni giovani in apertura di processione. "La Madonna ci esorta a santificare la domenica".

La processione ha preso il via alle 20 dal centro del paese, dopo la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della lapide dedicata ai caduti da parte del presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio e del sindaco di Casalbordino, Remo Bello. Presenti anche numerosi sindaci del territorio, accompagnati dai gonfaloni delle città. C'era anche il vice-sindaco di Barisciano, comune in provincia de L'Aquila in cui la protezione civile casalese ha operato durante il terremoto del 2009, creando un forte legame con la comunità locale.

Alla luce delle candele il lungo serpentone si è snodato per le strade che conducono alla Basilica. Lungo il percorso non c'era abitazione che non avesse preparato fiori, lenzuoli e tanti lumini che facevano da cornice alla processione. Al bivio per Pollutri tanti fedeli provenienti dal vicino paese hanno preso posto tra le due file della processione. Al rientro in chiesa la statua della Madonna è stata accolta dai fuochi d'artificio. Alle 22 la celebrazione della Santa Messa, con un gran numero di fedeli che ha partecipato al rito.

Oltre ad un forte appuntamento religioso, che oggi vedrà la celebrazione della Santa Messa da parte dell'arcivescovo Bruno Forte, con successiva processione lungo le strade di Miracoli, la festa di giugno è caratterizzata anche dalla grande fiera che si svolge attorno alla Basilica. Tante le persone presenti, provenienti da tutti i comuni del comprensorio. La fiera si ripeterà anche oggi, fino all'appuntamento con il concerto di Fabrizio Moro, alle 22.