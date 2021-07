Uno spettacolo nel golfo di Vasto con più di 20 optimist, le piccole barche a vela, in gara nella regata zonale valida come prova del campionato per i giovani velisti. Appuntamento di buon mattino presso il Circolo Nautico di Vasto Marina, con i ragazzi intenti a preparare le loro barche per scendere in acqua. A creare più di qualche disagio è stato il poco vento, a dispetto di un giugno caratterizzato da condizioni meteo autunnali (se non invernali), che ha fatto ritardare di molto la partenza.

Alla fine lo start è stato dato dopo mezzogiorno, con i piccoli campioni della vela pronti a fronteggiarsi nel campo di regata al largo del golfo lunato. E' andata bene per più di metà gara fino a quando, nell'ultimo lato di poppa, quello in cui si naviga perpendicolari alla costa, il vento era pressochè nullo e le barche ferme. C'è stata quindi la sospensione della regata e l'annullamento della prova.

"Un peccato - ha commentato il tecnico della squadra vastese Mike Ruzzi - perchè i nostri ragazzi erano in buone posizioni. Ora dovremo attendere la prossima prova di Giulianova".

Foto di Ludovica Meo