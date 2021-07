Mostra conclusiva di fine anno del progetto didattico “Ceramicando” in collaborazione con Creta Rossa di Vasto. Sta per concludersi anche quest’anno scolastico, il terzo di collaborazione tra la scuola dell’infanzia paritaria Il Girotondo e il laboratorio di ceramica Creta Rossa ed il 14 giugno alle ore 18.00, nei giardini della scuola, sarà allestita la mostra di ceramica di fine anno dei piccoli artisti che hanno partecipato al corso “Ceramicando” diretto dal maestro Giuseppe Buono in collaborazione con le maestre di sezione e le direttrici della scuola Imma e Adele.

L’anno scolastico appena finito è stato caratterizzato da molti progetti didattici come le “Festa della creatività” di giugno e novembre e i laboratori dedicati alle famiglie come “Natale in famiglia” ed “EmozionArti” e l’entusiasmo e l’energia continueranno anche d’estate con i laboratori di ceramica per tutti i bambini che frequenteranno nei mesi estivi la scuola dell’infanzia paritaria Il Girotondo. Nella mostra si potranno ammirare i tanti lavori che i piccoli artisti hanno realizzato durante il corso e le tante tecniche che hanno affrontato e conosciuto durante il loro percorso affinché la loro creatività trovasse il giusto spazio e tempo per esprimersi.

La mostra didattica si concluderà con un aperitivo cenato e a seguire i dolci di Letizia di Cake Design per tutti i genitori e i bambini, un’ulteriore momento di condivisione di gioia per le famiglie e i bambini che saranno presenti.