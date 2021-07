L’amministrazione comunale ha inteso ampliare e arredare l’area sita in zona Fonte Sant’Angelo nel cuore di contrada San Giacomo con la realizzazione di tre manufatti in mattoni e pietra ad uso di braceria, con panchine e tavoli in legno, per tutti coloro che desiderano gustarsi una giornata immersa nella natura. La zona non ospita solo le nuove attrezzature per fare il barbecue, ma è pensata per grandi e piccini con giochi per bambini, area verde attrezzate per pic nic e sentieri con percorsi per amanti di passeggiate a piedi e in mountain bike.



La nuova area corredata è pensata e rivolta al turismo naturale e pertanto attrezzata per ospitare tutti coloro che desiderano, in famiglia o in gruppo, fare la classica e mai tramontata ‘scampagnata’ e trascorre una giornata in tranquillità e serenità con tutti i confort e servizi a disposizioni. In linea con la crescita globale della sensibilità ambientale, il turismo verde è un settore in forte ascesa,il cui movente principale è la natura con l’immersione in ambienti incontaminati attraverso trekking, cicloturismo, equitazione, itinerari all’aria aperta e agriturismi



“Oggi il turismo ambientale – afferma Daniele Carlucci assessore al Turismo del Comune di Scerni - è un canale per far conoscere il territorio interno collinare e suoi genuini prodotti e di fatto ci impegnamo per la sua diffusione. Pertanto l'area ‘Fonte Sant'Angelo’, oggi arricchita di manufatti per barbecue, è una risposta concreta alla diffusione di una cultura fondata sui valori della tradizione e del rispetto dell'ambiente. Infine l’amministrazione comunale si augura che tali iniziative contribuiscano anche a diffondere il senso di appartenenza dei beni pubblici all’intera collettività. Per venire incontro all’esigenza più diffusa di occasioni di svago all’aria aperta, nella splendida cornice ambientale e naturale di Fonte Sant’Angelo, è intenzione di questa amministrazione fare sempre di più di quella zona un ritrovo per cittadini e turisti che amano la gita fuori porta”