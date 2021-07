"Una camminata per la Costa dei trabocchi. Da mercoledì a domenica a piedi da San Salvo a Francavilla al Mare per rilanciare l'attenzione sull'area protetta". E' lo slogan con cui gli ambientalisti lanciano la nuova iniziativa a favore della realizzazione del Parco della Costa teatina.

Lo annunciano in un comunicato: "Una camminata per il Parco. È questa l'iniziativa che il WWF, insieme alla Costituente VogliAmo il Parco, ripropone a due mesi dalla grande manifestazione di Pescara del 13 aprile scorso e a poche settimane dalla scadenza del 30 giugno prossimo che il Ministero dell'Ambiente ha stabilito per la nomina di un commissario ad acta, qualora la Regione Abruzzo fosse ancora inadempiente sull'obbligo di effettuare la perimetrazione del Parco.

L'evento, ideato da Marco Terrei e Andrea Natale e sostenuto dal WWF Zona Frentana e Costa Teatina, vuole riportare l'attenzione dei media ma anche e soprattutto della gente sul tema del Parco con un approccio che sarà esclusivamente positivo e propositivo. "Non faremo polemica con nessuno --dicono Natale e Terrei, ideatori e /camminatori/ - ma cercheremo semplicemente di parlare del Parco descrivendone le caratteristiche naturalistiche, botaniche, faunistiche, storiche e culturali".

Il percorso avverrà in cinque giorni, dal 12 al 16, da San Salvo a Francavilla al Mare, nelle ore del mattino. Andrea Natale e Marco Terrei cammineranno lungo tutta la costa percorrendo, dove questo è possibile, l'ex tracciato ferroviario e raccogliendo informazioni: "Cercheremo di cogliere la presenza di animali, effettueremo osservazioni sulle essenze vegetali ma - spiegano i due protagonisti - ci soffermeremo anche e soprattutto a raccogliere le testimonianze della gente sulla loro conoscenza del parco e del territorio, sulla loro posizione in merito ai benefici connessi alla istituzione dell'area protetta ma anche agli eventuali timori legati alla sua piena realizzazione. Il tutto descritto con leggerezza e anche con l'ausilio di schede e video".

La partecipazione è aperta a tutti coloro che vorranno aggregarsi per vivere una bella esperienza di condivisione all'aria aperta ed è subordinata soltanto alla "iscrizione" sull'account Facebook degli ideatori. Non vi sono costi di iscrizione. Gli organizzatori non garantiscono però nulla per nessuno. Chi decide di accompagnarli per un tratto, per una tappa o anche per più tappe lo farà assumendosene piena responsabilità e dovrà procurarsi il necessario perché l'evento non è un viaggio organizzato. "Tutti quelli che decideranno di seguirci ci vedranno camminare sul selciato e potranno assistere agli incontri con persone che vivono sulla costa e che vi lavorano con le quali parleremo del loro rapporto con la costa e con il mare, con memorie di lavoro, aneddoti e storie". Sono previsti anche collegamenti e speciali radio-televisivi.

Le cinque tappe (con partenza alle ore 8.00):

1.

*12/06* dal porto di San Salvo al casotto della Riserva Regionale di

Punta Aderci a Vasto;

2.

*13/06* da Vasto alla Riserva Regionale Lecceta di Torino di Sangro

con arrivo e pernottamento probabilmente presso il centro visite

della Lecceta;

3.

*14/06 *dalla Lecceta a San Vito Chietino (probabilmente il

pernottamento avverrà presso Zona22);

4.

*15/06* da San Vito al Riccio, con sosta notturna in una struttura

privata;

5.

*16/06* dalla località Riccio (zona alberghi) al porto turistico di

Francavilla al Mare per la conclusione in allegria*.

"Una splendida iniziativa -- commenta il presidente del WWF Abruzzo

Luciano Di Tizio-- ben inquadrata tra le diverse celebrazioni che, a due

mesi dal meraviglioso corteo del 13 aprile, vorranno in questi giorni

ricordare come gli abruzzesi abbiano scelto per il proprio sviluppo una

strada ben precisa, /con/ e /nella/ natura per l'ambiente e la

salvaguardia della salute dei cittadini".

***Domenica 16 l'appuntamento per i partecipanti è alle ore 10.00 di

fronte all'Hotel Katia-Lido Riccio di Ortona.



INFO: 327/3163448

Pg Facebook: "Cammina per il parco"