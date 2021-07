"Via Ciccarone è invivibile. E' diventata una pista per le moto". Il far west lungo una delle strade più trafficate di Vasto. Lo raccontano i residenti. E' il rettilineo che va dalle scuole medie Rossetti fino a via del Porto il tratto in cui non c'è pace.

Lì la strada è larga "e, dall'inizio della primavera, viene utilizzata come un tracciato da corsa, su cui le moto sfrecciano alla massima velocità a tutte le ore del giorno e della notte", racconta R.D.

"Di giorno, qui ci sono uffici, negozi e una scuola. Attraversare diventa un problema di incolumità. Ma anche per gli automobilisti non è facile: vedersi arrivare alle spalle o di fronte dei bolidi lanciati a folle velocità mette paura. Senza parlare del rumore insopportabile. Di giorno non si possono tenere le finestre aperte e di notte non si riesce a dormire. Sospettiamo che, a volte, si svolgano corse notturne di moto. I vigili urbani controllino questa zona. Anche con il telelaser".