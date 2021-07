Un pannello di eternit si è staccato la scorsa settimana dal capannone della Pilkington di San Salvo, la multinazionale giapponese che produce vetro per automobili. Preoccupati, i lavoratori del reparto TO3, il luogo in cui si è verificato il distacco dal soffitto, hanno allertato i rappresentanti sindacali della Confederazione Cobas, che ha comunicato a ZonaLocale.it la notizia. A esprimere la posizione ufficiale del sindacato verrà espressa dal segretario provinciale, Domenico Ranieri: "Apprendiamo solo oggi quanto accaduto circa 10 giorni fa all’interno dello stabilimento Pilkington-NSG di San Salvo, nel reparto Temperato, in relazione al cedimento di una parte del solaio, con la conseguente caduta di un pannello di Eternit, nella zona Forno To3 Fast Band.

Vicenda, questa, di una gravità inaudita, poiché solo per fortuna, in quel momento nessuno si è trovato a transitare.

Non poteva essere diversamente. Come consuetudine, il tutto è stato messo a tacere, senza informare tempestivamente dell’accaduto il Rlssa (Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza Salute e Ambiente) dei Cobas, pur se assente in questi giorni per infortunio.

Di fronte a siffatta notizia, vista la totale mancanza di informazione da parte dell’azienda e dei preposti, abbiamo ritenuto opportuno chiedere ad alcuni lavoratori di quell’area quanto realmente accaduto, e gli stessi ci hanno descritto un quadro particolarmente agghiacciante.

Sebbene i lavoratori del To3 siano stati allontanati tempestivamente, le preoccupazioni maggiori sulla probabile e potenziale dispersione della fibra killer, sono per quei lavoratori degli impianti vicini, che, senza essere stati avvertiti, hanno continuato a svolgere regolarmente il loro lavoro e ad assistere increduli al metodo usato per le operazioni di bonifica… e sostituzione del pannello con uno di lamiera.

E' sempre vivo - ricorda Ranieri - il ricordo del disastroso incendio scoppiato nel reparto accoppiato il 27 gennaio 2007. Le coperture in eternit, presenti ancora oggi in gran parte dello stabilimento, generano forte apprensione tra i lavoratori, nonostante le chiacchiere rassicuranti dei vari preposti circa il loro stato di integrità, in realtà piuttosto aleatorio, reale minaccia incombente sulla propria salute".

L'eternit è composto da amianto, materiale nocivo per la salute quando si decompone.