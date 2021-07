Si sono svolte a Vasto il 7-8-9 giugno, presso il Dancing l’Arhea, le finali provinciali di Soft Dart. Protagonisti circa un centinaio di atleti divisi in 20 squadre, per le categorie Mixed amatori e Master.

La manifestazione, svoltasi per la prima volta nella città di Vasto, ha visto sfidarsi i più forti giocatori della provincia a partire dal venerdì sera con il torneo di singolo, passando a quello a squadre del sabato e della domenica.



Per le squadre del vastese, ottimi piazzamenti, sia nel torneo di singolo sia in quello a squadre.

Di seguito i risultati dei tornei singoli per categoria:

-Cat. A 1° Massimiliano Ceddia, 2° Alex Sablone e 3° Emilio Giurastante di San Salvo;

-Cat. B 1° Javier De Bosis, 2° Domenico D’Amario di Casalbordino e 3° Antonio Colanzi di Vasto;

-Cat. C 1° Francesco Sorda, 2° Mark Crowhurst di San Salvo e 3° Fejzulla Eljon;

-Cat. D 1° Giustino Diana, 2° Andrea Angelozzi di San Salvo e 3° Cristian Bellomo;

-Cat. Femminile 1° Angelica Di Fulvio, 2° Serena Biscotti di San Salvo e 3° Melina Di Naccio.

Per quanto riguarda invece il torneo a squadre questi sono i risultati:

-Cat. Master 1° Pub Brigante di Ari, 2° Don Ciccio’s Dart di Fara Filiorum Petri e 3° la squadra vastese All Star Almanach;

-Cat. Amatori 1° O Neill’s Dart, 2° Gli Invasori Di San Salvo e 3° X la Majella;

-Cat. Mixed 1° Little Lions Dart, 2° Gli Scoppiati e 3° Diba Dart.

Per le prime 4 squadre qualificate, in ogni categoria, si aprono le porte della finale regionale di Pizzoli (AQ) tra due settimane.

Ottimi risultati per i ragazzi dell’associazione sportiva locale, la A.S.D. Vasto Darts, che vede come già citati il 2° e 3° posto nel singolo di Cat. B rispettivamente per D’Amario e Colanzi e il 3° posto nel torneo a squadre per All Star Almanach in Master. Da non dimenticare il 2° posto nel singolo di C per Crowhurst e il 2° posto in Amatori per Gli invasori.

L'associazione cittadina Asd Vasto Darts comprende 13 soci fondatori e 7 squadre. Presenti anche altre tre squadre dell'associazione vastese, una delle quali ha gareggiato nel girone Master e nel girone Amatori.

L'evento è stato organizzato dalla Fidart, la federazione italiana di freccette. Un ringraziamento da parte dell'associazione va ai delegati Fidart quali Mirko e Claudio, e all’arbitro scelto per l’occasione quale Falerio, e a Luciano il proprietario del Dancing per l’aver reso possibile l’organizzazione di questo evento per la prima volta, speriamo di una lunga serie, a Vasto.