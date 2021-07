E' Monique Leone ad aggiudicarsi l'edizione 2013 del Raduno Città di Gissi, manifestazione organizzata da Vasto Veicoli Storici. La pilota vastese, a bordo della Porsche 928 GTS del 1993 fornita di un incredibile motore di 5400 cc e 350 CV, ha svolto le prove cronometrate di regolarità con grande precisione.

La gara si è svolta in diverse fasi. La prima prova è stato il trasferimento dalla nuova sede del Vasto Veicoli Storici al centro di Gissi, dove si sono poi svolte altre sei prove cronometrate secondo la regolamentazione in uso nelle gare di regolarità storica e nei trofei ASI.

Alla manifestazione hanno preso parte una ventina di auto e qualche moto. Tra le auto citiamo la più anziana ovvero la Fiat Topolino A del 1942 e la più giovane, appena entrata tra le storiche, la Porsche 928 GTS con cui Monique Leone, nonostante fosse penalizzata dal coefficiente per la minor storicità dell'auto, ha vinto.

Secondo classificato Marco La Verghetta, alla sua prima gara di regolarità con la Lancia Montecarlo. Ottimo terzo classificato Pietro Santoro con una Bianchina familiare. "Tra le altre auto - commenta il presidente Massimo Leone- tutte di alto livello storico e molto ben conservate o restaurate, vi erano una Fiat Dino coupè 2400, due Fiat 124 spider, una Fiat 600, una Lancia Appia III° serie, la solita Lancia Stratos gialla per l’occasione guidata dal sindaco di Gissi, Nicola Marisi, come apripista nella seconda sessione di prove cronometrate. Poi ancora, una Ferrari 348, una Fiat X1/9 ed altre ancora.

Il vincitore della categoria moto, un arzillo signore che con la sua Innocenti Lambretta 150 Super è sempre presente, nonostante tra lui ed il suo scooter annoverino la bellezza di 130 primavere. Infine speciale menzione per la vincitrice della coppa signore una sempre sorridente Sabrina Bosco con il suo VW Maggiolino del 1965. Come di consueto la manifestazione si è conclusa al ristorante Santa Lucia dove la signora Teresa si è superata per la sua ottima cucina. I partecipanti - conclude il presidente di Vasto Veicoli Storici-, tutti molto contenti della giornata, si sono ripromessi di ritrovarsi quanto prima per altre avventure simili".