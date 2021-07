C'è anche Giulia De Ascentis, nuotatrice vastese tesserata per il Circolo Canottieri Aniene di Roma, tra i 58 atleti convocati dalla Federazione Italiana Nuoto per il Trofeo Settecolli-Internazionali di nuoto, che quest'anno taglia il prestigioso traguardo delle 50 edizioni. In vasca nella capitale, dal 13 al 15 giugno, tanti big del nuoto mondiale, pronti a contendersi la vittoria nelle diverse specialità. Giulia De Ascentis scenderà in vasca in tutte e tre le giornate: il 13 con i 50 rana, il 14 con i 100 rana e il 15 con 200 rana e 200 misti.

La stagione dell'atleta vastese è stata fin qui entusiasmante. Titolo nei 200 rana agli assoluti di Riccione, due secondi posti in staffetta, due terzi posti nei 100 rana e 200 misti e un quarto posto nei 50 rana, oltre alla vittoria del titolo italiano con la sua squadra. Risultati brillanti che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Mersin, in Turchia, dal 20 al 24 giugno e per le Universiadi, dal 6 all11 luglio a Kazan, in Russia.

Ora, però c'è un altro sogno da inseguire. Un sogno che si chiama mondiale. Le caselle delle atlete azzurre della rana per i Mondiali di Barcellona sono ancora vuote. Nessuna italiana ha ottenuto il tempo valido per potervi partecipare. E così dal Settecolli potrebbero arrivare delle integrazioni nelle convocazioni. Rispetto ai tempi fatti segnare a Riccione servirebbero dei netti miglioramenti. "Non penso che ora come ora io sia pronta - spiega Giulia De Ascentis alla vigilia del Settecolli-. Però è anche vero che nella rana femminile è ancora tutto aperto, quindi perchè non provarci? Io cercherò di mettercela tutta per realizzare questo mio grande sogno, anche se sarà davvero molto dura".

La parola Mondiale mette i brividi solo a pensarci. E poter aggiungere un altro impegno, ad un'estate già ricca di appuntamenti di prestigio, ottenuti grazie ad un'ottima stagione, sarebbe davvero straordinario per la nuotatrice vastese."Quest'anno è andato benissimo e sono molto felice - spiega la De Ascentis-. Però fare un mondiale sarebbe davvero un sogno. Fino a quando non è detta l'ultima parola ci proverò". Sarà lo Stadio del Nuoto del Foro Italico, luogo memorabile e che ha visto compiere tante imprese, a dire l'ultima parola. Chissà che non possa essere il teatro dell'impresa di Giulia De Ascentis.