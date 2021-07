Sarà in pista a Rieti, nei campionati nazionali juniores, il giovane podista vastese Gabriele Colantonio, portacolori della Podistica Vasto. E' lui la punta di diamante della squadra di mezzofondo guidata da Alessandro Brattoli. Colantonio, oltre ad aver effettuato una buona stagione invernale di corsa campestre ed aver spaziato su tutte le distanze di mezzofondo, ha ottenuto due titoli regionali sui 5000 metri con 15'29'' e sui 10000 metri con 32'48'', che gli sono valsi il pass per i Campionati nazionali.

Ottimi risultati per la squadra vastese, sono arrivati anche da due atleti al primo anno di attività agonistica, Duglas Scarlato (cat.allievo 16-17 anni) e Claudia D'Ortona (cat.cadetta 14-15 anni). Anche loro, con l'allenamento curato da Brattoli e supportato da Daniele Altieri, sono riusciti ad ottenere buoni piazzamenti in importanti gare, anche fuori regione.

Prosegue, quindi, l'attività di mister Brattoli alla ricerca di nuovi atleti da avviare all’atletica o semplicemente avvicinare i giovani alla corsa o atletica in generale. “Il nostro comprensorio -spiega Brattoli- è sempre stato ricco di atleti validi che si sono contraddistinti in campo nazionale e sarebbe un peccato non credere che sia possibile lavora ad un vivaio giovanile capace di praticare l’atletica. Per tutti i giovani e coloro che vogliono avvicinarsi alla pratica del podismo può rivogersi alla Podistica vasto presso il Parco Muro delle Lame il lunedì, mercoledè e venerdì, dalle ore 18:00”.