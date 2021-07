Sono iniziati ieri i festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli. Appuntamenti religiosi, legati alla devozione mariana, e di divertimento, per una festa che richiama sempre migliaia di persone da tutto il territorio. Oggi, con la fiaccolata dal paese fino alla Basilica di Miracoli, la festa entra nel vivo. Domani, poi, ci sarà in concerto gratuito di Fabrizio Moro. Nella piana antistatne la Basilica ci sarà la grande fiera.

Il programma

Lunedì 10 giugno

ore 6.45 - 08.00 - 10.00 S.Messe Presso La Basilica della Madonna dei Miracoli.

ore 16.30 Vespri

ore 17.00 La Statua della beata Vergine Maria muoverà per la chiesa del SS.Salvatore di Casalbordino

ore 17.30 S. Messa

ore 20.00 solenne processione da Casalbordino a Miracoli con fiaccolata in onore della Madonna accompagnata da Banda Musicale.

ore 22.00 Santa Messa

11 Giugno

ore 6.00 - 08.00 - 11.30 Messe

ore 7.30 Lodi Mattutine

ore 10.00 S. Messa Solenne

ore 17.00 Vespri

ore 18.00 S.Messa presieduta da sua Ecc.Mons. Bruno Forte, arcivescovo metropolita dei Chieti-Vasto

ore 19.00 Solenne Processione con la statua della Madonna accompagnata dalla banda dei giovani della "Madonna dei Miracoli"

ore 20.00 Spettacolari Fuochi Pirotecnici

ore 22.00 Concerto di Fabrizio Moro (gratuito)

Sia il 10 che l'11 ci sarà la grande fiera per tutto il giorno!