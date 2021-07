Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Isernia i componenti della famiglia rimasta coinvolta ieri pomeriggio in uno spaventoso incidente stradale lungo la Trignina. Stavano viaggiando a bordo di una Ford Fiesta sulla corsia che conduce all'entroterra molisano quando, per cause che la polizia stradale di Vasto sta accertando, l'auto si è ribaltata dentro la galleria di San Giovanni Lipioni.

Soccorsi dal 118, i feriti sono stati medicati nella struttura sanitaria di Isernia. Erano diretti alla città molisana. Se la sono vista brutta, ma le loro condizioni non sono gravi.