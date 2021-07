Partiranno mercoledì mattina da San Salvo per arrivare domenica mattina a Francavilla lungo l'ex tracciato ferroviario. Marco Natale ed Andrea Terrei percorreranno a piedi i 70 chilometri che si snodano lungo quello che dovrebbe diventare il Parco della Costa Teatina. L'iniziativa è promossa dal Wwf Zona Frentana e Costa Teatina e dalla costituente Vogliamo il Parco.

Non sarà una semplice passeggiata ma servirà anche per raccogliere informazioni. "Raccogliamo dati sull'erosione marina, sui fabbricati che ci sono, le spiagge in arretramento e avanzamento. Valuteremo anche lo stato delle Riserve regionali, lo stato della vegetazione. Una registrazione di quello che possono incontrare le persone facendo una passeggiata".

Cammina per il Parco è l'occasione per i due "camminatori" per rilanciare l'attenzione sul Parco nel mese in cui c'è la scadenza del 30 giugno sull'emendamento per il commissariamento. "Ci serve per fare un monitoraggio della situazione esistente - spiega uno dei due protagonisti-, sperando che serva ad accelerare i tempi, che sia quella della definizione del Parco prima del 30 giugno, anche se la Regione non è molto convinta".

Le informazioni sul viaggio di Andrea e Marco sono sulla pagina Facebook di Cammina per il Parco (clicca qui)