Dopo 21 giorni di stop, torna lunedì prossimo alle 19 Trsp Informa, il notiziario dell’emittente televisiva vastese presente anche sulla piattaforma Sky al canale 858.

"Il telegiornale che andrà in onda da lunedì sempre alle 19 ed alle 23 - si legge in una nota - avrà tante novità rispetto al passato. Verrà dedicato maggior spazio alla gente comune con interviste, servizi e testimonianze e ospiti in studio. La conduzione del tg è stata confermata anche per questa nuova edizione alla giornalista Paola D’Adamo, per l’aspetto tecnico invece Vasile Moraru e Nicola Cinquina".

Sottolineano ancora dall'emittente: "Molto spazio sarà dedicato ai problemi dei cittadini. L’obiettivo è ben preciso: mettere a disposizione della gente lo spazio come un forum locale dove ogni singolo cittadino, rappresentante di associazioni oppure amministratore abbia la piena facoltà di intervenire cercando stimoli e la partecipazione alla vita politica e sociale. Altro importante aspetto del nuovo tg sarà quello di non avere l’impronta esclusivamente territoriale".

Trsp Informa quindi si appresta ad un cambiamento "nella direzione di poter rappresentare uno strumento in più in mano ai cittadini per fare pesare le proprie opinioni, essere presenti sul territorio attraverso una chiara chiave partecipativa e discutere sui temi di reale interesse collettivo. Una possibilità quindi per il cittadino attivo di puntare e fissare il proprio punto di vista, più o meno articolato, e metterlo a confronto con quello degli altri".

A breve, inoltre, è prevista anche una edizione pomeridiana.