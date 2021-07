Estratti ieri sera, in piazza Lucio Valerio Pudente, i numeri vincenti della lotteria organizzata per il 50° di fondazione dell'Istituto “Enrico Mattei” Vasto con il sostegno della BCC Valle del Trigno.

Di seguito i tagliandi con i relativi premi.

1° Premio biglietto numero 7935 autovettura marca KIA modello PICANTO 1.0 easy a/c (IVA, I.P.T., Assicurazione RC e Bollo saranno a carico del vincitore.)

2° Premio numero 2530 bicicletta elettrica a pedalata assistita marca Atala mod. Ecostreet - batteria al litio

3° Premio numero 9442 tablet Samsung Galaxy Tab 2 10,1" 3G 16 GB

Altri premi



Oltre a questi primi 3 premi altri 22 erano stati messi in palio da diverse ditte della città che hanno collaborato all'iniziativa. Ecco, di seguito, tutti i numeri risultati vincenti con i premi previsti

4° numero 8225 buono acquisto € 300,00 per la fornitura di testi scolastici relativi alla scuola secondaria di 2° grado (escluso dizionari) Cartolibreria Universal - Vasto

5° numero 3668 buono acquisto € 300,00 per la fornitura di testi scolastici relativi alla scuola secondaria di 2° grado (escluso dizionari) Cartolibreria Universal - Vasto

6° numero 1100 buono acquisto di € 250,00 da utilizzare presso il punto vendita di "Valentini Mobili snc" di Montenero di Bisaccia.

7° numero 4668 TV color LED 22" Qx722kD Pianeta srl

8° numero 4725 buono acquisto di € 200,00 da utilizzare presso lo stabilimento balneare "Bagni da Fernando" periodo Luglio-Agosto 2013, kit Sede del Comitato

9° numero 4052 buono acquisto € 200,00 per la fornitura di testi scolastici relativi alla scuola secondaria di 1° grado (escluso dizionari) Cartolibreria Universal

10° numero 4414 buono acquisto € 200,00 per la fornitura di testi scolastici relativi alla scuola secondaria di 1° grado (escluso dizionari) Cartolibreria Universal

11° numero 9384 buono acquisto di € 150,00 da utilizzare presso la ditta "Di Virgilio Pietro snc" di San Salvo (macchine agricole e industriali)

12° numero 2842 buono acquisto di € 150,00 da utilizzare presso la società cooperativa agricola "Madonna dei Miracoli." di Casalbordino.

13° numero 0304 buono di € 150,00 Cooperativa "S. Michele A." srl di Vasto, per l'acquisto di n. 20 bottiglie di Montepulciano D.O.P. riserva "Buonanotte" anno 2008

14° numero 4890 buono per un pranzo o una cena per n. 6 persone presso il Ristorante - Braceria "Dalla Padella alla Brace" di Monteodorisio .

15° numero 7434 buono per un pranzo completo per 4 persone presso l'Albergo Ristorante "La Vela" - Vasto

16° numero 2071 buono per un pranzo o cena completo per 4 persone presso il Ristorante "Lo Scudo" - Vasto

17° numero 1312 smartphone Android HTC Explorer Vodafone Store – Vasto

18° numero 9891 buono acquisto di € 100,00 da utilizzare presso la società olearia - vinicola "Di Vito srl" di Vasto.

19° numero 1298 buono di € 100,00 da utilizzare presso la farmacia "Giovannelli" di Vasto per l'acquisto di prodotti cosmetici.

20° numero 8089 buono per n. 2 pernottamenti, valido per 2 persone, presso B&B "Giardino dei Sogni" - Vasto, nei mesi di Giugno o Settembre 2013

21° numero 3929 buono per 6 pizze + bibite/birra, offerto da Pizzeria Ristorante "Sea Garden" - Vasto

22° numero 5244 buono acquisto di € 70,00 da utilizzare presso il "Centro Benessere" di Vasto (macchine agricole e industriali)

23° numero 8035 cellulare T-Blues BLU CITIFONE Dual Sim Polo Informatico srl - Vasto Sede del Comitato

24° numero 8211 cellulare ITT Mobile Mini Dual Mondofonia SCARL - Vasto

25° numero 4018 stampante HP DeskJet Mod. 3520 con AirPrint per stampa da Iphone e Ipad Metallufficio - San Salvo





I vincitori dovranno presentare i loro tagliandi al comitato presso l'Istituto 'Mattei' in via San Rocco a Vasto da martedì 11 giugno. A loro verrà consegnato un buono per il ritiro del premio.