E' lo spettacolo degli studenti a chiudere le celebrazioni per il 50° anniversario dalla fondazione dell'istituto "Mattei" di Vasto. L'ultima tappa di un lungo percorso di eventi celebrativi c'è stata ieri sera in piazza Lucio Valerio Pudente, con tanti talenti della scuola (e non solo) ad esibirsi sul palco. Serata magistralmente presentata dalla giornalista e docente della scuola Paola Cerella, che ha introdotto via via i ragazzi. Nel corso della serata, poi, c'è stata l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria organizzata dal comitato per i 50 anni dell'istituto.

I ragazzi hanno dato il meglio di sè nelle diverse esibizioni, mostrando il fermento musicale ed artistico in generale che c'è nel territorio. A concludere la serata il dirigente scolastico Rocco Ciafarone, che ha espresso la sua soddisfazione per l'impegno dei ragazzi e per i tanti appuntamenti che si sono svolti nelle ultime settimane per celebrare i 50 anni di un istituto che ha segnato e continua a segnare la storia della città.

Alle foto di Lorenza De Filippis, studentessa dell'IIS Mattei, il compito di raccontare la serata.