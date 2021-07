I versi di Omero, per una sera, hanno incantato, colorato e animato un’ampia platea di spettatori convenuti nella sala polivalente di Castelguidone.



Protagonisti della performance 90 bambini delle scuole primarie di Castelguidone, Roccaspinalveti e Torrebruna che hanno interpretato passi scelti dell’Odissea fra i più conosciuti e coinvolgenti. Il recital si è snodato attraverso una trama di voci narranti, dialoghi, suoni, musiche, canti e coreografie implementate sapientemente dai docenti dei tre plessi scolastici che per l’occasione si sono trasformati in scenografi, coreografi e registi.



Hanno assistito al piacevole spettacolo, fra gli altri, i sindaci, i parroci, le autorità militari e il Dirigente scolastico, prof. Rocco Ciafarone, il quale, nel prendere la parola, ha espresso tutta la sua emozione e il suo compiacimento per il lavoro svolto da alunni e docenti apprezzando particolarmente la sinergia di professionalità, di competenze e di ruoli che lo spettacolo ha richiesto.



Il sindaco del comune di Castelguidone che ha ospitato la manifestazione, Donato Sabatino, da perfetto padrone di casa, insieme ai membri della sua amministrazione, ha predisposto gli strumenti tecnici e curato l’accoglienza di tutto il numerosissimo pubblico presente. Lo stesso sindaco ha sottolineato l’importanza e la centralità che riveste la scuola nei piccoli comuni di montagna, non solo per la formazione e l’istruzione delle giovani generazioni, ma anche per l’attenzione che essa rivolge al tessuto sociale e culturale dell’intero territorio del vastese montano.



Un’occasione dunque che ha acceso i riflettori sulle piccole scuole dei comuni di montagna dove si lavora alacremente per rendere i bambini autentici protagonisti del loro apprendimento e cittadini attivi e responsabili all’interno del proprio territorio.