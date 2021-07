I vastesi dell'Histonium vincono il titolo provinciale Amatori Figc battendo in finale al Montemarcone di Atessa la formazione del Real Sangro.

L'Histonium è arrivato in finale dopo aver eliminato in semifinale il Monteodorisio, mentre il Real Sangro ha avuto la meglio sui campioni in carica de Il Golfo Calcio Vasto.

In vantaggio i sangrini al 5' con Di Maulo Concezio, i vastesi dopo aver sbagliato qualche occasione di troppo pareggiano al 34' con Piemontese. Per decretare il vincitore della coppa c'è bisogno dei calci di rigore dopo i tempi supplementari.



Sbagliano Carpineta che manda alto e Angelo Di Maulo si fa parare il tiro da Manfredi, Antonaci colpisce il palo e poi Manfredi neutralizza un altro rigore, questa volta di Concenzio Di Maulo.

L'Histonium torna alla vittoria nel campionato dopo due anni.





Histonium Amatori Vasto: Manfredi, De Filippis Marco, Piemontese, Laccetti, Bozzella, Aquilano, Flamini, Antonini, Tumini, Antonaci, De Filippis Luca. A disposizione: Del Borrello, D'Alessandro, Riganelli, Haddad, Grassi, Forte, Turchi. Allenatore Carmine Ventrella