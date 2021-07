Appuntamento in spiaggia questa mattina a Petacciato per un nutrito gruppo di bambini e genitori, oltre che di semplici curiosi e bagnanti di passaggio, per una mattinata alla scoperta del mare e dei cani bagnino. Un evento organizzato dall'associazione Dei Dell'acqua Onlus in collaborazione con la scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale di Cupello.



Un modo per avvicinare e mostrare gli effetti benefici che l'interazione sugli animali ha sulla crescita dei bambini, ma anche per sensibilizzare ed educare i genitori alla sicurezza acquatica.



Insieme agli istruttori e sono stati eseguiti esercizi di acquaticità, di nuoto e di riporto di oggetti. In seguito è stata fatta una dimostrazione di soccorso in acqua con riporto di anulare e di persone a riva, mostrate le tecniche di salvataggio sicure per cane, conduttore, pericolante.

A seguire colazione per tutti offerta dalla Masseria Zinni e consegna degli attestati di partecipazione.