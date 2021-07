Sabato 8 giugno dalle ore 9.30 alla ore 12.00 presso il centro di educazione ambientale di marina di Petacciato si svolgerà una Giornata alla scoperta del mare e dei cani bagnino, organizzata dall'associazione Dei Dell'acqua Onlus in collaborazione con la scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale di Cupello.



La mission è quella di mostrare gli effetti benefici che l'interazione con gli animali determina sulla crescita del bambino ed educare la famiglia alla sua sicurezza acquatica.





Programma



Ore 9.30 ritrovo presso il"Centro di Educazione Ambientale" a marina di Petacciato



Ore 10.00 esercizi di acquaticità, esercizi di nuoto, riporto di oggetti e giochi acquatici



Ore 11.00 attività di soccorso in acqua: riporto di anulare e di persone a riva, le tecniche di salvataggio sicure per cane, conduttore, pericolante



Colazione biologica offerta dalla MASSERIA ZINNI



Ore 12.00 consegna simbolica degli attestati di partecipazione



L'invito è rivolto a chiunque ne abbia interesse e rappresenta una ricca opportunità educativa per il territorio.