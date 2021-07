L'inseparabile coppia formata da Lorenzo Napolitano e CarloTriglione sarà protagonista nel fine settimana sulla spiaggia di Ostia per il Torneo Internazione Coppa di Roma di Footvolley, sport che, come si evince dal nome, si gioca con i piedi con le regole del beach volley e con l'aggiunta di qualche variante, come lo shark attack, lo spettacolare colpo in acrobazia sottorete che viene eseguito colpendo la palla o con il tacco o con la pianta del piede e che permette di guadagnare o perdere 2 punti.

I due giocatori, che hanno appena conquistato la vittoria nel campionato di Promozione con la Vastese, sono una coppia ormai affiatatissima, si allenano sui campi dello stabilimento balneare Baiocco Beach a Vasto Marina dai primi di maggio, in compagnia degli amici di sempre: Nicola Sputore, Mario Luongo, Michele Vino e Michele Cianci, davanti allo sguardo incuriosito dei passanti divertiti e al tempo stesso incuriositi dalle loro giocate. Spettatrice d'eccezione Martina Di Viesti, bomber della Pro Vasto femminile.

Carlo e Lorenzo terminata la stagione difficilmente riescono a stare lontano da un pallone, la scorsa estate hanno partecipato al Super8 nelle file della Lazio insieme a Luongo e Cianci che con Triglione sono stati tesserati in questa edizione dall'Udinese.

Adesso li attende una nuova sfida, per loro sarà un fine settimana molto impegnativo, in campo il meglio del footvolley, oltre ad alcuni ex calciatori come il condor Massimo Agostini e Alessio Scarchilli. Sabato iniziano le qualificazioni divisi in gruppi: romani, nazionali e internazionali, chi passa va in finale domenica, chi viene eliminato continua comunque a giocare per i piazzamenti. Con loro anche Luongo che li seguirà nelle vesti di tifoso e accompagnatore.

"Questi escono al primo turno", scherza come sempre Vino, ma sarà una manifestazione con un livello molto alto. "Ci sono tanti giocatori validi, compreso Denny Mordenti, un campione assoluto, che è quello che ha portato il footvolley in Italia e che sarà nel nostro girone" dice Triglione che aggiunge: "Per noi è una passione, giochiamo per divertirci, due anni fa abbiamo partecipato al campionato italiano a Pescara arrivando 16esimi su 40, siamo entrati nella qualificazioni nazionali".

Non è uno sport semplice, "è vero - conferma Napolitano - ma con l'allenamento si migliora, a noi piace molto, ci siamo appassionati immediatamente, senza alcun interesse, ci autofinanziamo. Peccato che a Vasto siamo ancora in pochi, speriamo di aumentare e un domani creare un gruppo ampio che possa partecipare ai vari tornei e proporre di fare una tappa a Vasto, può essere anche una buona occasione di promozione e valorizzazione del territorio".

Il footvolley è uno sport che al nord ha già attecchito parecchio: "A Rimini - spiega Triglione - va per la maggiore, ha soppiantato il beach soccer, qui siamo ancora indietro. Oltre a noi ci sono D'Ainzara, Ventrella, Fruguglietti, Vetta e Ferrazzo che lo praticano, anche con buoni risultati".

I vastesi in campo oggi sono inseriti nel gruppo nazionale A, di seguito gli accoppiamenti.



Mazzieri-Mordenti

Sinopia-Salamone

Scarchilli A.-Scarchilli E.

Farinelli-Paradiso P.

Napolitano-Triglione

Per chi volesse avere maggiori informazioni ed entrare a far parte della squadra può scrivere nella pagina facebook Vasto Footvolley.