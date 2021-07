Presso la propria sede, situata nei locali dell'Azienda vinicola del milanista Sergio Del Casale, lo Juventus Club Antonio Conte di Vasto, ha presentato la campagna tesseramenti per la stagione 2013/14.

Quello che inizierà sarà il terzo anno di vita per il club che conta 171 iscritti. Il presidente Enzo Travaglini ha voluto ringraziare tutti per gli ottimi riscontri avuti in questa stagione: "Ringrazio soci e collaboratori, sono lusingato e orgoglioso di essere il presidente. Quello che inizia sarà un nuovo anno spero con ancora tante soddisfazioni dopo i due scudetti conquistati in due anni, ci prepariamo per il terzo. Cercherò di fare il massimo per guadagnarmi la fiducia e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, abbiamo progetti ambiziosi da realizzare".

Poi un ringraziamento speciale: "A Paola Del Casale, vicepresidente e segretaria che mi ha dato una grande mano quest'anno, soprattutto quando gli impegni con il Vasto Marina non mi hanno permesso di essere presente. Ha contribuito in maniera eccellente su tutto. L'auspicio - ha concluso il presidente - è quello di aumentare il numero di iscritti, anche con sedi distaccate".

Paola Del Casale è entrata nello specifico partendo dall'iscrizione: "Abbiamo deciso di semplificare la procedura, l'iscrizione è uguale per tutti, ogni socio è Doc, a differenza di altri club dove alcuni ne fanno parte ma non possono fregiarsi di questo titolo che è quello autorizzato dalla Juventus. Il socio Doc fa parte di un circuito unico riconosciuto a livello mondiale. Avere a Vasto un club di questo tipo, che collabora anche con quello di San Salvo, è un onore".

Un club per essere Doc deve rispondere ad alcuni requisiti specifici, tra questi quello di avere oltre 100 iscritti. I vantaggi sono numerosi, come quello di poter partecipare al walk about, il tour all'interno dello Juventus Stadium prima delle gare, prendere parte ad eventi studiati appositamente per loro, sconti allo Juventus Store, prelazione sui biglietti, tessere, gadget. Ovviamente per avere tutto ciò il club deve versare una quota alla Juventus.

Il costo dell'iscrizione è di 50 euro, con sconto per gli under 14 che pagano 30 euro, in modo da favorire la partecipazione delle famiglie. Soprattutto perchè si tratta di un club che vanta un certo tipo di ambiente, dove c'è la passione per la squadra, lo sfottò, ma anche la massima cordialità e il massimo rispetto. Capita che a seguire le partite vengano anche tifosi delle squadre avversarie, ma non si sono mai verificati episodi spiacevoli.

"Vogliamo che l'atmosfera sia questa - ribadisce Paola Del Casale - ci teniamo molto, anche nelle trasferte è vietato consumare alcolici e c'è una persona che si occupa di controllare che tutto vada per il meglio, è un ambiente familiare. Possono partecipare anche i minorenni purchè autorizzati o accompagnati dai genitori, il più piccolo aveva 3 anni. Inoltre siamo l'unico club che invia un sms ai propri tesserati ricordando tutti gli appuntamenti, le prelazioni e le scadenze". Approfittando della partita si organizzano cene e serate in compagnia, senza esagerazioni, tutto per il piacere di stare insieme. "E' socio anche mio padre che è milanista" rivela Paola.

Il 24 giugno inizierà il torneo di calcetto, le squadre sono in via di definizione, da 7 a 10, la quota di iscrizione è di 400 euro a squadra (300+100 di assicurazione), 40 euro a testa con 9 partite garantite, acqua, divise e spogliatoi a disposizione. Possono partecipare anche atleti minorenni, nella precedente edizione andavano dai 16 agli over 40. In palio coppe per le prime tre squadre classificate, per il miglior portiere e il capocannoniere.

Alla conclusione, prevista sabato 3 agosto, è in programma la premiazione con festa in piscina alla quale lo scorso anno parteciparono circa un centinaio di persone tra soci, parenti e amici.

Di seguito l'organigramma societario dello Juventus Club Doc Antonio Conte di Vasto

Presidente: Enzo Travaglini

Vicepresidente e segretaria: Paola Del Casale



Direttivo

Consiglieri: Loris Salvatore, Alessandra Travaglini, Massimo Artese, Laura Del Casale, Michele Di Foglio, Fabrizio Checchia, Irene Troiano

Revisori dei conti: Francesco Paolo Di Monteodorisio, Giuseppe Giambattista



