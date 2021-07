Appuntamento con le corse d'auto d'epoca in questo fine settimana. Vasto Veicoli Storici organizza il Raduno Città di Gissi, gara di regolarità riservata alle auto d'epoca. Nelle gare di regolarità i piloti devono percorrere un percorso in un tempo prestabilito. Chi si avvicina di più al tempo fissato vince la gara ed è vietato fermarsi durante il tragitto. Fondamentale, quindi, avere una velocità media controllata. Oggi pomeriggio alle 15, alla vigilia della gara, presso la sede dell'associazione, in via Martiri della Libertà 62, si svolgerà una lezione teorica, a cura del presidente Massimo Leone e dei suoi collaboratori. Poi si passerà ad un'esercitazione presso la zona industriale di Punta Penna.

Domani, 9 giugno, avrà luogo il Raduno Città di Gissi con il seguente programma:

Ore 8,30-9,30 Iscrizioni e partenze dalla nuova sede di via dei Martiri della Libertà

Ore 9,20-10,20 arrivo a Gissi

Ore 10,30 prima prova cronometrata in centro di Gissi

Ore 11,00 sosta aperitivo

Ore 12,00 seconda prova cronometrata

Ore 13,30 sosta pranzo ed a seguire premiazioni