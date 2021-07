"In occasione dei preparativi per le celebrazioni del 50° dell'Istituto ci siamo resi conto che non c'era nulla che, dalla strada, permettesse di identificare la nostra scuola". Così il vicepreside del Mattei D'Alessandro spiega come si è arrivati all'inaugurazione del "totem" con il nome della scuola.

Qualche mese fa era stato lanciato un concorso tra gli studenti e alla fine ad essere realizzato è stato il progetto degli alunni delle classi II meccanica-chimica e II informatica. A guidarli nella realizzazione il professor Franco Trovarelli.

Per la sua realizzazione, ad opera della Digital Group di Nicola Di Bussolo, c'è stato il contributo di numerose aziende i cui titolari e dipendenti sono ex alunni della scuola vastese (Marcello Dassori, Angelo De Cinque, Massimiliano Iocco, Ivano Prili, Emidio Salvatorelli, Fernando Sarchione, Gennaro Strever Arkema Coatings, BCC, Elettrocenter, Daspin, Vemit, Puccioni). Questa mattina, ultimo giorno di scuola, l'inaugurazione dell'opera, che ora può essere ammirata passando per via San Rocco.

"I messaggi che questo totem vuole trasmettere - ha spiegato il professor Trovarelli - sono quelli distintivi della nostra scuola. C'è la figura stilizzata di un ragazzo che con un slancio vuole afferrare un libro, simbolo del sapere".

E' stato don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo, a benedire l'opera e tutti i ragazzi, in particolare quelli che dovranno affrontare gli esami di Stato. Poi la parola è passata a Nicola Valentini, presidente della BCC Valle del Trigno e Gennaro Strever, della Metamer. Il dirigente scolastico Rocco Ciafarone ha poi concluso ringraziando tutti coloro, a cominciare dal preside Fernando Fiore e tutto il comitato, si sono prodigati con impegno per le celebrazioni della scuola.

L'ultimo appuntamento sarà questa sera in piazza con il concerto dei ragazzi e l'estrazione della lotteria.