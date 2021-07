La nazionale juniores di nuoto scalda i motori per gli Europei Juniores che si disputeranno tra poco più di un mese a Poznan. In vasca in Polonia, dal 10 al 14 luglio, ci sarà il vastese Nicolangelo Di Fabio. Sarà un mese di intensa preparazione, guidato dal suo allenatore Domenico D'Adamo, chiamato dal responsabile del settore giovanile azzuro, Walter Bolognani, a far parte dello staff tecnico in occasione del raduno presso il Centro Federale di Ostia. Lo staff tecnico, oltre che dallo stesso Bolognani e da Domenico D'Adamo, è formato da Luca Corsetti, Roberto Pellegrini e Giovanni Pistelli. Per l'allenatore vastese è la seconda "chiamata" in azzurro nel giro di pochi mesi, a testimonianza del grande lavoro svolto nel corso di questi anni, che ha permesso agli atleti da lui allenati di raggiungere risultati lusinghieri.

Da domani, domenica 9, a mercoledì 12 giugno, la squadra azzurra lavorerà intensamente prima di spostarsi a Roma, dove si svolgerà il Trofeo Sette Colli, manifestazione internazionale che quest'anno taglia il traguardo delle 50 edizioni. Per Nicolangelo Di Fabio, concentratissimo sull'obiettivo europeo, un mese di concentrazione prima dell'esordio nella vasca europea con l'obiettivo di mostrare tutta la sua classe.