Un momento di festa ha rischiato di divenire una tragedia. Giovedì sera, a Cupello, si stava ripetendo la tradizione della serenata in vista del matrimonio di due giovani. Sotto l'abitazione della sposa, in via Mattei, c'era lo sposo, insieme ad amici e parenti, pronto a dedicare canzoni d'amore alla sua futura moglie. E la serenata era da poco iniziata quando uno dei bambini presenti, tra la confusione della festa, è riuscito ad allontanarsi dal numeroso gruppo. Correndo è finito in strada, proprio mentre sopraggiungeva la vettura guidata da un uomo di Cupello che, pur tentando la disperata frenata, non è riuscito ad evitare l'impatto.

Il bambino è finito a terra e per qualche istante sembra aver perso i sensi. E' stato prontamente soccorso dai presentie poi dal medico dell'ambulatorio di Cupello per poi essere trasportato d'urgenza al san Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stato ricoverato nel reparto di Pediatria.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, guarirà in 20 giorni. Per tutti i presenti alla serenata un brutto spavento che ha interrotto la festa, visto quanto era accaduto. Uno stato di angoscia che si è attenuato quando è arrivata la notizia che il bambino non era in pericolo. Tanti i mesaggi d'affetto e di pronta guarigione che il bambino e la sua famiglia hanno ricevuto nella giornata di ieri.