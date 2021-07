All'Oratorio salesiano di Vasto torna l'appuntamento con Estate Ragazzi, con giochi e laboratori per i bambini e ragazzi dala 3ª elementare alla 2ª media. Le attività avranno come tema la storia della Spada nella Roccia e si svolgeranno dal 15 giugno al 6 luglio. Nelle giornate di sabato 8, domenica 9, lunedì 10 e mercoledì 12, sarà possibile iscriversi, dalle 16.30 alle 19, presso l'Oratorio Salesiano in via san Domenico Savio 1.