Qualcuno lo fa perché non ha i soldi per pagare le bollette, qualcun altro prova a fare il furbo. Un bypass per aggirare il contatore e il gioco è fatto: il 95% della corrente elettrica e dell'acqua potabile gratis.

A Vasto, San Salvo e in tutto il Vastese i furti di beni primari aumentano. In Tribunale sempre più spesso finiscono imprenditori, commercianti e utenti scoperti a truffare la collettività. Agli altri tocca saldare bollette salate, mentre loro non pagano nulla, o quasi.

Un paio d'anni fa un imprenditore quarantunenne fu scoperto e arrestato dai carabinieri, ma fu solo la punta di un iceberg di un fenomeno che, sotto il pelo dell'acqua, continua a proliferare.

E così, mese dopo mese, fioccano le denunce di sporte da amministratori condominiali e condòmini. A queste vanno sommati i controlli delle forze dell'ordine che di abusi e truffe ne hanno scoperti a decine negli ultimi 24 mesi.

L'arte di arrangiarsi e fare i furbi, però, va a scapito dei cittadini onesti.