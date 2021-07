Persone insospettabili. Giovani che fanno una vita agiata. Ragazzi di buona famiglia, come si dice in base a una frase fatta. Spesso anche laureati. E' l'identikit dei nuovi spacciatori. Una tendenza che parte dalle aree maggiormente flagellate dalla droga e non risparmia neanche Vasto.

Gli investigatori non si sono fermati dopo i tre arresti e le perquisizioni domiciliari dello scorso fine settimana. Intercettazioni telefoniche, attività di osservazione, ricerca di testimoni. I carabinieri della Compagnia di Vasto continuano a indagare. E le persone indagate sarebbero più di quelle già finite nel mirino degli inquirenti.

Dopo i tanti arrestati e indagati, più di 100, per spaccio e traffico di stupefacenti eseguiti nell'ultimo anno e mezzo, la lente d'ingrandimento si sposta e prova a focalizzare la cosiddetta Vasto bene. Persone distinte, giovani e meno giovani, con livello d'istruzione medio-alto. Consumatori, ma anche spacciatori.