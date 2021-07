Quella di Vasto Marina è una delle 63 spiagge italiane a misura di bambino. Il riconoscimento, già ottenuto in passato, viene nuovamente assegnato alla località balneare: è la "Bandiera verde che indica una classifica per le spiagge ideali per le famiglie con bambini", annuncia municipio.

"Il riconoscimento a Vasto Marina è stato assegnato da 115 pediatri italiani su iniziativa del mensile OK-Salute.

La nostra spiaggia, insieme al altre 63 località in Italia, è stata premiata per la qualità della sabbia, l’arenile ampio, i lidi con ombrelloni distanziati e dotati di soccorritori, il mare pulito e con acqua bassa vicino alla riva, le strutture ricettive in prossimità della spiaggia ed un adeguato numero di negozi, trattorie, pizzerie e gelaterie dove svagarsi dopo i tuffi.

In sintesi, chi conquista la Bandiera verde, oltre alla spiaggia e al mare pulito, deve avere diverse strutture pensate per la famiglia. E Vasto le ha".

Nelle scorse settimane, per il secondo anno consecutivo, Vasto Marina ha perso la Bandiera blu assegnata ogni anno dalla Fee, fondazione per l'educazione ambientale, alle località balneari che si contraddistinguono per pulizia delle acque e politiche ambientali. Su 16 chilometri di costa vastese, l'ambìto vessillo è stato, infatti assegnato solo a tre arenili: Punta Penna, Vignola e San Nicola.