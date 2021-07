Tra pochi giorni finisce l’anno scolastico, e finalmente iniziano le meritate vacanze. Quest’anno è stato, come poi gli altri, pieno di attività e esperienze nuove e anche pieno di tante vittorie per la nostra scuola primaria “G. Spataro”.

Le classi quarta A e quarta B, hanno partecipato a “Riciclo Aperto”, un progetto molto interessante sul riciclaggio della carta, organizzato da Comieco e hanno vinto il primo premio nel concorso Nazionale Comieco “fotogra il tuo reciclo aperto”, con una foto denominata dalla giuria, “Rap “il ciclo del riciclo”. Hanno vinto 1000 euro, da destinare alle attività scolastiche del prossimo anno scolastico.



Le classi quinta C e quinta D hanno vinto una targa, come premio speciale al concorso nazionale “Racconta il tuo Sport”, inviando un articolo che valorizzava l’esperienza multidisciplinare vissuta a ottobre con le “Children's Olimpic Games” nel parco urbano Muro delle Lame. I ragazzi hanno unito lo studio della storia, la conoscenza verso le ultime gare olimpiche e la passione verso lo sport in un momento di gran divertimento.



La classe seconda C, ha vinto con la poesia “ L’uccellino che non sapeva volare ”, il terzo premio al concorso “XXVI Rotary Campus d’Abruzzo e Molise – Concorso di poesia “Franca Marrollo” 4° edizione. Ogni alunno ha vinto un kid didattico.

Allo stesso concorso di poesie, la classe quarta A, con la poesia “Se fossi diverso” ha vinto il primo premio, vincendo un personale computer per la classe e una penna usb per ogni bambino, più un libro.





Concorso di poesia Franca Marrollo – Rotary

1° Premio



Se fossi diverso



Se fossi immobile sarei…

una matita nell’astuccio

che aspetta la mano del bambino.

Se fossi cieco sarei …

come l’amore che non vede

ma sa riempire e convincere il cuore di tutti.

Se fossi sordo e muto sarei …

una primula che con il suo profumo

comunica al mondo che è già primavera.

Se fossi diverso

la mia anima tremerebbe tra le foglie al vento

e le mie lacrime nutrirebbero la terra arida.

Se fossi diverso

vorrei essere chiamato con il mio nome

e sentirmi libero di essere diverso.

Classe 4° A – Scuola Primaria Spataro



3° Premio

L’Uccellino che non sapeva volare

Un bel dì

l’uovo si aprì

e un uccellino ne uscì

tutti i piccolini

impararono a volare

lui da solo

restò giù a guardare:

le sue ali non poteva usare!

Passavano i giorni

la situazione non cambiava

e l’uccellino il cielo

triste sognava.

Ma, un bel giorno

si svegliò

e con gioia notò

che le sue ali

non erano più giù

a penzolare,

ma le poteva usare.

Così il volo spiccò

e il cielo azzurro sfiorò.

I giorni tristi

erano ormai passati

e tutti i suoi sacrifici dimenticati.

Classe seconda C – Scuola Primaria Spataro



Tanti progetti, tanti concorsi, tante vittorie per la scuola primaria Spataro. Facciamo tutti , docenti e alunni, il conto alla rovescia , in attesa delle meritate vacanze , ma siamo allo stesso tempo pronti per le nuove avventure del prossimo anno.

Scuola Primaria “G.Spataro” Comprensivo n.1

Vasto (Ch)