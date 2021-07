Di giorno volano come normali aerei. Ma, quando cala il sole, si trasformano in arei pirotecnici. Arriveranno dall'Inghilterra Peter Wells e Guy Westgate e, a bordo dei loro arei speciali, incanteranno il pubblico vastese come fanno da anni con quelli di tutta Europa. I due piccoli veivoli dello Swip Team sono equipaggiati con led, fumi e fuochi pirotecnici. Volando nel buio, con le loro incredibili evoluzioni, disegnano nel cielo spettacoli mozzafiato. Nel 1° Air Show del Vastese si esibiranno sia il sabato che la domenica sera, a partire dalle 20. Un'esibizione da non perdere, al pari di quella delle Frecce Tricolori e degli altri aerei che solcheranno i cieli del Vastese il 22 e 23 giugno.

Con le immagini e lo spettacolare video dello Swip Team in volo un "assaggio" di quello che si potrà ammirare tra due settimane.