"Roberto Antonaci è ancora il nostro allenatore, non è vero che è stato esonerato", così il segretario del Vasto Marina, Enzo Travaglini, interviene in merito alle voci circolate da giorni sul futuro del tecnico. La smentita arriva a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di tesseramento dello Juventus Club Antonio Conte di Vasto di cui è presidente.

"Ho letto quello che è stato scritto, ma noi dirigenti del Vasto Marina non siamo impazziti di colpo, Antonaci ha fatto un buon lavoro e non è assolutamente vero che è già stato deciso che sarà allontanato. Lunedì o martedì ci incontreremo e valuteremo con tutti gli altri cosa sarà del nostro futuro, sia dal punto di vista societario che tecnico. L'obiettivo è quello di proseguire con i ragazzi della juniores più qualche elemento di esperienza, ma senza spese eccessive". Vecchiotti è un nome che piace, almeno ad una parte della dirigenza. "E' un allenatore che con noi ha lavorato bene, ma da qui a dire che sarà lui il nuovo tecnico ce ne passa. Il nostro prossimo allenatore potrebbe essere ancora Antonaci, lo ha meritato sul campo, non vedo perchè dovremmo cambiare".

Poi una battuta sulla collaborazione con la Vastese che sembra sempre più lontana: "Non possiamo essere solo noi gli unici a dover fare un passo indietro, ma tutti. E' normale che se alcuni dirigenti hanno atteggiamenti di un certo tipo poi la voglia di lavorare insieme viene meno".

In conclusione un accenno sul bando al quale la società intende partecipare per ristrutturare l'impianto sportivo di Vasto Marina: "Sabato mattina Pino Travaglini incontrerà il senatore Castaldi, insieme valuteranno alcuni aspetti relativi alla questione".