Hanno pronunciato il fatidico sì a Vasto, nella cattedrale di San Giuseppe, Beppe De Marco, speaker vastese di Rds (Radio dimensione suono) e Tiziana Scopa.

Si sono giurati eterno amore davanti al parroco, don Gianfranco Travaglini, e agli invitati.

All'uscita dalla chiesa, non è mancato il tradizionale lancio del riso. Lei rigorosamente in bianco, con velo sopra le spalle e in mano un bouquet di rose bianche; lui in giacca blu, pantaloni grigi, panciotto blu sopra la camicia bianca e la cravatta in tinta.

Un pallone con la scritta Viva gli sposi è scoppiato, liberando in cielo decine di palloncini bianchi e azzurri.

Ad aspettare Beppe e Tiziana davanti al portale di San Giuseppe c'era un'auto d'epoca in stile americano con le lattine legate al paraurti posteriore.

Ai neo sposini tanti auguri da tutti gli amici e dalla redazione di ZonaLocale.it.