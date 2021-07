Avevano promesso di portare avanti i progetti in cui lei credeva e così stanno facendo. Da quel triste giorno di marzo amici e parenti di Donatella Gaspari, la giovane di Gissi sempre in prima linea a servizio del prossimo, stanno continuando a dare vita ai suoi sogni, legati al volontariato, al servizio, alla crescita dei ragazzi. In prima linea anche i soci dello Sci Club Vasto, che da marzo è stato intitolato alla sua memoria.

Donatella era un Vigile del fuoco volontario, in servizio a Gissi, e aveva conseguito la qualifica di cinofila, non molti mesi fa, con il suo cane Sheila, che oggi vive con un altro Vigile del Fuoco, Aurelio Ferreo, di Roseto, e continua a mettere a frutto l'addestramento ricevuto.

E proprio Sheila è stata tra i protagonisti di una bella iniziativa nel nome di Donatella che si è svolta a Prato, dove suo cugino, Martino Angelini, è istruttore di nuoto a Prato e già da diversi mesi svolgeva dei corsi con i bambini delle scuole dell'infanzia e primaria. Qualche giorno da una delegazione abruzzese è partita alla volta di Prato. C'erano i genitori e la sorella di Donatella Gaspari, Aurelio Ferreo con Sheila e i rappresentanti dello Sci Club, il presidente Rocco De Vitofrancesco e il suo vice, Antonio Pollutri. "Agli alunni di Prato Martino ha fatto vedere il video che racconta chi era Donatella - spiega De Virtofrancesco-. E i ragazzi hanno poi tantissimi disegni, che abbiamo potuto vedere a scuola. Sheila è poi stata la protagonista assoluta della giornata. Prima il suo conduttore Ferreo ha spiegato ai ragazzi tutti i suoi possibili impieghi, per poi passare all'esercitazione di ricerca di persone. Alla giornata era presente anche un istruttore cinofilo toscano con il suo cane".

Al termine dell'incontro agli alunni è stato consegnato un attestato di "Cinemeritofilia", prima di lasciarli giocare con Sheila, che non si è certamente sottratta a coccole e carezza. "E' stato emozionante vedere come questi bambini hanno rappresentato Donatella nei loro disegni. Un momento molto toccante è stato quando una bambina ha consegnato a sua madre un mazzo di fiori", racconta De Vitofrancesco. Il corso si è spostato poi in una scuola dell'infanzia.

"Questo primo appuntamento vuole essere un progetto-pilota. Abbiamo già contattato delle scuole di Vasto per portare questi incontri dedicati all'attività cinofila e alla sicurezza ai nostri ragazzi. Era il sogno di Donatella e per questo la famiglia continua a ringraziare tutti coloro che si impegnano per dare vita ai sogni della loro figlia che non c'è più".