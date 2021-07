Alessio Creatura lancia

Atmosfere che ricordano le spiagge della Florida per un videoclip dal sapore estivo. Il cantautore lancia il suo nuovo videoclip, "L'amore anche d'estate", pronto a divenire la colonna sonora della stagione estiva 2013. Alessio Creatura è un cantautore vastese trasferitosi a Ravenna ormai da diversi anni ma sempre con la sua città nel cuore. In Emilia Romagna è ormai molto noto, con tante serate musicali all'attivo e partecipazioni a manifestazioni importanti. Quest'anno è stato uno dei protagonisti a Verona in Love, sul palco di Piazza dei Signori.

Ora, alle porte della stagione estiva, lancia il suo nuovo singolo, accompagnato dal video, che sicuramente troverà l'apprezzamento di appassionati e addetti ai lavori.

L'amore anche d'estate

di Alessio Creatura

arrangiamenti di Daniele Guidazzi per Propheetycs Project Studio

registrato e mixato presso MG Studio di Mirko Guerra

mastering presso Stefano Cappelli per Creative Mastering

Il videoclip

regia di Gianni Gaudenzi - Luna Video

attori: Margherita Molinari e Gabriele Ravaglia

La band di Alessio Creatura

Daniele Guidazzi, Mirko Guerra, Fabrizio Foschini, Daniele Caroli, Fabio Gaddoni, Nicoletta Bassetti